Washington (AFP) Die US-Starmoderatorin Barbara Walters hat das Ende ihrer Karriere angekündigt. Die 83-Jährige erklärte am Sonntagabend, sie gehe im kommenden Jahr in den Ruhestand. Walters war 1976 die erste Frau in den USA, die eine tägliche Nachrichtensendung im Fernsehen moderierte. Zu ihren zahllosen Interviewpartnern zählten Fidel Castro, Menachem Begin und jeder US-Präsident und seine Ehefrau seit Richard Nixon.

