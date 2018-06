São Paulo (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck hat bei seinem Besuch in Brasilien für freie Märkte und offene Handelsbeziehungen geworben. Er mahnte die stärkste Volkswirtschaft Lateinamerikas, Handelshemmnisse aus dem Weg zu räumen. Dann werde die Bedeutung Brasiliens für die Weltwirtschaft noch wachsen. Gauck sprach auch über das Thema Vergangenheitsbewältigung. Präsidentin Dilma Rousseff zollte ihm Respekt für seinen Lebenslauf. Sie bat Gauck um Zugang zu eventuell vorhandenen Archiven in Deutschland, die der Arbeit der "Nationalen Wahrheitskommission" in Brasilien nützen könnten.

