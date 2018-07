Brüssel (AFP) Die Europäische Union kommt im Kampf gegen Steuerhinterzieher nur langsam voran. Österreich und Luxemburg blockierten am Dienstag in Brüssel eine Neuregelung der grenzüberschreitenden Weitergabe von Steuerdaten in der EU. Zuerst solle die Kommission entsprechende Abkommen mit Nicht-EU-Staaten wie der Schweiz und Liechtenstein aushandeln, forderten sie.

