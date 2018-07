New York (dpa) - Der amerikanische Hedge-Fonds-Manager Daniel Loeb will den japanischen Elektronik-Riesen Sony zerschlagen lassen. Der Milliardär fordere, das Film- und Musik-Geschäft vom Rest des Konzerns abzuspalten, berichtet das "New York Times"-Blog "Dealbook". Loebs Hedge-Fonds Third Point habe inzwischen einen Anteil von 6,5 Prozent an Sony zusammengekauft, hieß es unter Berufung auf informierte Personen. Sony meldete für das abgeschlossene Geschäftsjahr den ersten Gewinn seit 2008. Allerdings schrieb das Kerngeschäft mit Verbraucherelektronik weiterhin rote Zahlen.

