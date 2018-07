Köln (SID) - Formel-1-Boss Bernie Ecclestone hat im Streit um die Reifen ein Machtwort gesprochen und sich auf die Seite von Red Bull und Mercedes geschlagen. "Das sind sind die falschen Reifen. So etwas hatten wir nicht erwartet, als wir Pirelli beauftragt haben, etwas zu produzieren, was ein halbes Rennen halten soll", sagte der 82-Jährige dem Daily Express in London.

Ecclestone kündigte gleichzeitig Veränderungen an. "Pirelli weiß von dem Problem, und sie machen etwas", erklärte der Engländer. Gesagt, getan. Pirelli kündigte noch am Dienstag an, bereits für den Großen Preis von Kanada am 9. Juni in Montreal neue Reifen zur Verfügung zu stellen. Dies bestätigte eine Unternehmens-Sprecherin in London dem SID. Eigentlich waren Neuerungen erst für den Großen Preis von Großbritannien am 30. Juni in Silverstone vorgesehen. Vor Kanada macht die Formel 1 noch Station in Monaco (26. Mai).

In Kanada werden allerdings keine komplett neuen Pneus zum Einsatz kommen. "Es werden Elemente der Reifen aus dem Vorjahr mit denen der aktuellen verknüpft", sagte die Sprecherin dem SID, "wir wollen zu den zwei bis drei Pit Stops zurückkommen. Vier wie in Barcelona sind uns zuviel."

Sie betonte, dass diese Entscheidung nicht auf Druck von außen getroffen worden sei. "Uns hat das selbst nicht gefallen. Auch die Auflösung der Reifen-Oberschicht nicht. Das ist auch nicht das, was wir wollten", erklärte sie. Gleichzeitig verwies sie auf ein grundlegendes Problem: "Wir haben einen Formel-1-Wagen von 2010. Wir hätten aber gerne aktuelle Modelle. Wir haben das den Teams vorgeschlagen, sie wollten sich aber darauf nicht einlassen. Sie befürchteten, es würden Geheimnisse ans Licht kommen."