Amsterdam (SID) - Benfica Lissabon träumt vor dem Europa-League-Endspiel am Mittwoch gegen den FC Chelsea in Amsterdam (20.45 Uhr/Kabel 1 und Sky) schon von einem "Finale dahoam 2014". In der kommenden Saison wird das Endspiel der Champions League im Estádio da Luz, der Heimstätte des portugiesischen Rekordmeisters ausgetragen werden. "Ich weiß, dass unser Präsident schon heute daran denkt, das Finale in unserem Stadion spielen zu wollen", sagte Trainer Jorge Jesus: "Und ich sage: Ja, wir können es schaffen, warum nicht?"

Im Vorjahr hatte Bayern München sein "Finale dahoam" in der Allianz Arena erreicht. Es endete jedoch mit einem Albtraum: Die Bayern verloren im Elfmeterschießen gegen Chelsea, dass am Mittwoch die Chance hat, für zehn Tage im Besitz beider Europapokale zu sein.