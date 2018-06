Zürich (dpa) - FIFA-Präsident Joseph Blatter hat nach dem erneuten Rassismus-Eklat im italienischen Fußball die milde Strafe für den AS Rom scharf kritisiert.

"Was sind 50 000 Euro für einen solchen Zwischenfall? Ich bin damit nicht glücklich und werde mich direkt an den italienischen Verband wenden. So geht man nicht mit derartigen Angelegenheiten um", sagte der Schweizer auf der Internetseite des Fußball-Weltverbandes. Nach Schmähgesängen gegen den dunkelhäutigen Stürmer Mario Balotelli vom AC Mailand war der AS Rom am Montag zu einer Strafe von 50 000 Euro verurteilt worden. Nur eine Geldstrafe bringe nichts, "das ist inakzeptabel", sagte Blatter.

Blatter auf FIFA-Homepage