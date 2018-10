Frankfurt/Main (SID) - Vorstandsboss Heribert Bruchhagen von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt ist fest von der Europa-League-Qualifikation der Hessen überzeugt. "Wir haben einfach die Qualität, ein Unentschieden oder einen Sieg gegen Wolfsburg zu erreichen", sagte Bruchhagen im heimspiel des hr-Fernsehens und bezeichnete die Situation als "nervenaufreibend". Man stehe unter "großer Anspannung, unsere Spieler auch."

Im Duell mit dem VfL Wolfsburg reicht der Eintracht am letzten Spieltag am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) ein Punktgewinn um den sechsten Platz erfolgreich zu verteidigen. Der Hamburger SV liegt derzeit zwar nur zwei Punkte hinter den Frankfurtern (50 Zähler), doch die Norddeutschen haben die um 13 Treffer schlechtere Tordifferenz. Der HSV empfängt am Samstag Bayer Leverkusen.

Bruchhagen schöpft vor allen Dingen aus den starken Vorstellungen der Eintracht wie der gegen Rekordmeister Bayern München (0:1) Anfang April Mut für einen gelungenen Saisonausklang: "Wir haben Vertrauen in die eigene Spielstärke." Für den Fall des "Worst case", des Verpassens der Europa League, baut der 64-Jährige aber trotzdem schonmal vor. "Wir hätten immer noch eine tolle Saison gespielt und sind auf alles eingerichtet", meinte Bruchhagen.

Eintrachts Ehrenspielführer Jürgen Grabowski indes würde ein Scheitern am letzten Spieltag als "fatal und schlimm" bewerten. "Die Eintracht hat eine Saison hingelegt, die fast atemberaubend ist. Das ist schon sensationell. Es hat sich rausgestellt, dass sie viele Gegner an die Wand gespielt hat. Sie steht zurecht da vorne", sagte der Ex-Nationalspieler, der 1980 mit der Eintracht den UEFA-Cup gewann.

An den theoretisch noch möglichen Sprung auf Platz vier und die Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation will Bruchhagen allerdings keinen Gedanken verschwenden. "Das ist eine unrealistische Sache, mit der ich mich nicht beschäftige", sagte der Frankfurter Vorstandsvorsitzende. Der Rückstand des deutschen Meisters von 1959 auf den Tabellenvierten Schalke 04 (52), der am Samstag beim Fünften SC Freiburg (51) antreten muss, beträgt zwei Punkte.