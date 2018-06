München (dpa) - Die Fußball-Profis des FC Bayern München haben nach zwei freien Tagen im Anschluss an ihre Meisterfeier die gezielte Vorbereitung auf das Champions-League-Finale aufgenommen.

Elf Tage vor dem Spiel des Jahres in London gegen Borussia Dortmund absolvierte das Team von Trainer Jupp Heynckes eine Übungseinheit in der Allianz Arena. Das Training fand im Rahmen eines Medientages des deutschen Fußball-Meisters zum Finale am 25. Mai statt. 190 Medienvertreter aus 16 Ländern von den USA bis China hatten sich dafür nach Vereinsangaben angemeldet.

Bei der Trainingseinheit standen Heynckes alle Profis bis auf die zwei Rekonvaleszenten Holger Badstuber und Toni Kroos zur Verfügung. Das Nationalspieler-Duo wird auch gegen Dortmund definitiv fehlen. Heynckes hat seine Spieler aufgefordert, nach der "historischen Leistung" in der 50. Bundesliga-Saison den Fokus jetzt ganz auf die Endspiele gegen Dortmund und am 1. Juni im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart zu richten.

"Alle Nebengeräusche müssen wir ausblenden", sagte der 68 Jahre alte Trainer. Das letzte Ligaspiel in Mönchengladbach ist die letzte Formüberprüfung für das Endspiel in Wembley eine Woche später.