Hamburg (dpa) - Günter Netzer, ehemaliger Fußball-Nationalspieler, geht humorvoll mit dem Älterwerden um. Seinem 70. Geburtstag im nächsten Jahr blicke er ganz und gar nicht freudig entgegen, sagte der langjährige Fußball-Experte auf der Hamburg Soirée. "Es rieselt überall der Kalk." Netzer hat sich vorgenommen, die Tücken des Alterns mit Würde zu ertragen. Er sei ein Glückskind, bei dem, was ihm in seinem Leben alles gelungen sei, erzählte der mit seiner Familie in Zürich lebende Ex-Gladbacher.

