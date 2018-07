Köln (SID) - Vor dem deutschen Fußball-Gipfel im Champions-League-Finale zwischen Meister Bayern München und Borussia Dortmund sehen die Fußball-Interessierten den FC Bayern knapp im Vorteil. Laut einer repräsentativen Umfrage des Nürnberger Marktforschungsinstituts puls im Auftrag des Sport-Informations-Dienstes (SID) glauben 55 Prozent der Befragten an einen Sieg der Münchner am 25. Mai in Wembley. Die restlichen 45 Prozent glauben an einen Dortmunder Triumph.