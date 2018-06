Berlin (dpa) - Arbeitnehmer in Deutschland haben sich im vergangenen Jahr häufiger krankgemeldet als 2011. Das zeigen die Ergebnisse des neuen Gesundheitsreports der Techniker Krankenkasse, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegen. Mit dem insgesamt gestiegenen Krankenstand setze sich der Trend der Vorjahre fort, heißt es. Der Krankenstand schwankt laut der Studie jedoch deutlich zwischen den Bundesländern. So liegt er zum Beispiel in Baden-Württemberg weit niedriger als in Mecklenburg-Vorpommern.

