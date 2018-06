Rio Alejandro (Panama) (AFP) Mit stählernem Kiefer knackt Andres Gardin aus Panama Kokosnüsse wie am Fließband - und will damit ins Guinness-Buch der Rekorde. Nach eigenen Angaben nimmt der 64-Jährige in sechs Stunden 500 Kokosnüsse allein mit seinen Zähnen und Händen auseinander. Doch sei noch niemand vorbeigekommen, um seine Leistung zu überprüfen, sagte Gardin der Nachrichtenagentur AFP. "Ich will ins Guinness-Buch, weil ich weiß, dass ich alles habe, was es dafür braucht", fügte er hinzu.

