München (dpa) - Mit einer Reihe von Anträgen und Antragsankündigungen ist in München der Prozess um die Verbrechen der Neonazi-Terrorgruppe NSU fortgesetzt worden. Sowohl Verteidiger als auch Nebenklage-Vertreter stellten mehrere Anträge. Der Anwalt von Angehörigen des ermordeten Halit Yozgat beantragte, alle anderen Anträge zurückzustellen und endlich die Anklage zu verlesen. Ein Verteidiger der Hauptangeklagten Beate Zschäpe kündigte einen Antrag an, die Hauptverhandlung in einem anderen Saal neu zu beginnen. Der Vorsitzende Richter Manfred Götzl unterbrach die Sitzung.

