Moskau (dpa) - Nach rund fünf Monaten im All sind drei Besatzungsmitglieder von der Internationalen Raumstation ISS zur Erde zurückgekehrt. Die Sojus-Kapsel mit dem US-Amerikaner Thomas Marshburn, dem Russen Roman Romanenko und dem Kanadier Chris Hadfield landete am Morgen in der zentralasiatischen Steppe von Kasachstan. Das teilte die Flugleitzentrale bei Moskau mit. Astronaut Chris Hadfield sorgte mit einer "überirdischen" Interpretation des David-Bowie-Hits "Space Oddity" im Internet für Begeisterung. Der 53-Jährige griff auf der ISS zur Gitarre und drehte ein Video.

