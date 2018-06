Moskau (dpa) - Ein neuer Spionageskandal belastet das Verhältnis zwischen Moskau und Washington: Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat nach eigenen Angaben einen als Diplomaten getarnten CIA-Agenten zeitweilig festgenommen. Der mutmaßliche Spion habe versucht, FSB-Mitarbeiter anzuwerben.

Das teilte die Behörde in Moskau mit. Das Außenministerium bestellte den US-Botschafter Michael McFaul für diesen Mittwoch ein. Zudem erklärte Moskau den mutmaßlichen Spion zur unerwünschten Person und forderte seine schnelle Ausreise. Weil der Botschaftsmitarbeiter diplomatischen Schutz genießt, kann er nicht festgehalten werden.

Das sichergestellte "Spionage-Arsenal" und die große Menge an Bargeld werfe jede Menge Fragen an die USA auf, schrieb das Ministerium auf seiner Internetseite. "Solche provokanten Aktionen im Geiste des "Kalten Krieges" tragen nicht dazu bei, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen." Das bilaterale Verhältnis gilt unter anderem wegen Differenzen in Menschenrechtsfragen und unterschiedlicher Ansichten zum Syrienkonflikt als gespannt.

Bei dem mutmaßlichen Agenten wurden nach FSB-Angaben bei dem nächtlichen Zugriff im Südwesten Moskaus ein Anwerbebrief, viel Bargeld und Verkleidungen sichergestellt. Die Beamten hätten den Verdächtigen nach einem stundenlangen Verhör der US-Botschaft übergeben, wo er in der politischen Abteilung arbeite. Botschafter McFaul lehnte einen Kommentar zu dem Vorfall zunächst ab.

Der englischsprachige Staatsfernsehsender Russia Today veröffentlichte im Internet angebliche Fotos der Festnahme und des Beweismaterials. Zu sehen sind unter anderem Bündel mit 500-Euro-Scheinen sowie Perücken und Sonnenbrillen. In einem Schreiben werde einem Überläufer eine Million US-Dollar Jahresgehalt geboten. "Danke, dass Sie dies lesen. Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit in naher Zukunft. Ihre Freunde", heißt es in dem fotografierten Brief.

Im bislang spektakulärsten Fall war im Juni 2010 ein russischer Spionagering um die als "Agentin 90-60-90" bekanntgewordene Anna Chapman aufgeflogen. Die zwölf Verdächtigen wurden bald darauf gegen vier in Russland inhaftierte US-Spione ausgetauscht.

