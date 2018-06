Beirut (AFP) Die syrische Opposition hat vor einem drohenden Angriff auf die Rebellenhochburg Kusseir gewarnt. Angesichts der Mobilisierung dutzender Panzer und großer Mengen Truppen am Rande der zentralsyrischen Stadt seien 30.000 Zivilisten in einer "extrem gefährlichen Situation", erklärte das Oppositionsbündnis Nationale Koalition am Dienstag. Es rief internationale Hilfsorganisationen auf, der Bevölkerung der Stadt, die seit einem Jahr von den Aufständischen gehalten wird, zur Hilfe zu kommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.