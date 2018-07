Nürnberg (Deutschland) (AFP) Vier von zehn offenen Stellen gab es im ersten Quartal dieses Jahres in Betrieben mit weniger als zehn Mitarbeitern. Das geht aus einer repräsentativen Arbeitgeberbefragung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit (BA) hervor, die am Mittwoch in Nürnberg veröffentlicht wurde. Das IAB riet Jobsuchenden deshalb dazu, auch diesen Sektor bei ihren Bemühungen verstärkt im Auge zu behalten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.