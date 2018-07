Berlin (AFP) FDP-Fraktionschef Rainer Brüderle hat die Bundesländer vor einer Blockade des europäischen Fiskalpakts im Bundesrat gewarnt. Der Versuch der Länder, für ihre Zustimmung zusätzliche Finanzmittel vom Bund zu erhalten, sei "ein Punkt, den man nicht hart genug kritisieren kann", sagte Brüderle am Mittwoch vor Journalisten in Berlin. "Die Länder wollen etwas rausschlagen, das halte ich für nicht in Ordnung." Der Bund werde vom Ziel der Haushaltskonsolidierung nicht abrücken.

