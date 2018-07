Berlin (Deutschland) (AFP) Bundesbeamte gehen seltener in Frühpension. Im Jahr 2010 seien nur noch 9,8 Prozent aller Pensionäre wegen Dienstunfähigkeit in den Vorruhestand entlassen worden, während es 1999 31,7 Prozent gewesen seien, berichtet die "Bild"-Zeitung in ihrer Mittwochsausgabe unter Berufung auf den "Fünften Versorgungsbericht" der Bundesregierung. Der Anteil der Frühpensionäre sei bei Bahnbeamten mit 63,3 Prozent und bei der Post mit 28,8 Prozent besonders hoch. Die Hälfte der männlichen Beamten und zwei Drittel der Beamtinnen schieden demnach wegen psychischer Erkrankungen vorzeitig aus.

