Brüssel (AFP) Irreführende Angaben zum Spritverbrauch von Autos sollen nach Angaben aus EU-Kreisen in drei bis vier Jahren der Vergangenheit angehören. Die EU-Kommission hoffe, dass ab 2016 oder 2017 ein neuer Testzyklus angewandt werde, "der die Kluft zwischen angegebenem und wirklichem Kraftstoffverbrauch verringern" könne, hieß es am Mittwoch aus EU-Kreisen. Die Tests seien in der Entwicklung und würden weltweit im Rahmen der Vereinten Nationen abgestimmt, verlautete weiter.

