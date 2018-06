Rüsselsheim (Deutschland) (AFP) Opel will nach dem Aus für das Traditionswerk Bochum Ende 2014 die dortige Autoproduktion an den Stammsitz Rüsselsheim verlagern. Das Unternehmen werde den Familienwagen Zafira "ab 2015 in Rüsselsheim fertigen", teilte Opel am Mittwoch mit. Diese Verlagerung werde das Rüsselsheimer Stammwerk stärken und dessen Auslastung verbessern.

