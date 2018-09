Luxemburg (AFP) Im Gegensatz zur deutschen Wirtschaft setzt sich die Rezession in der Eurozone fort: Im ersten Quartal schrumpfte die Wirtschaftskraft des Euroraums um 0,2 Prozent, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Das Bruttoinlandsprodukt in allen 27 EU-Ländern ging in den ersten drei Monaten des Jahres um 0,1 Prozent zurück. Im letzten Quartal des vergangenen Jahres war die Wirtschaftskraft in Eurozone und Europäischer Union noch um 0,6 Prozent beziehungsweise 0,5 Prozent geschrumpft.

