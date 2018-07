Berlin (AFP) Der Deutsche Städtetag fordert Einschränkungen beim Automaten-Glücksspiel. Bund und Länder müssten "alle rechtlichen Möglichkeiten" ausschöpfen, um "die Spielsucht einzudämmen", erklärte der Verband am Mittwoch in Berlin in einer Reaktion auf den von der Bundesregierung vorgelegten Entwurf für eine neue Spielverordnung. Dieser müsse in mehreren Punkten verschärft werden. Spielautomaten in normalen Gaststätten sollen nach seiner Überzeugung komplett verboten werden. Zudem regt der Städtetag eine Diskussion darüber an, ob Spielhallen nur noch Unterhaltungsspiele ohne Gewinnchance anbieten sollten.

