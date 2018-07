München (AFP) Nach zahlreichen Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie haben Gewerkschaft und Arbeitergeber in Bayern einen Pilotabschluss erzielt. Sie einigten sich in der Nacht zum Mittwoch auf ein Lohnplus von 3,4 Prozent ab Juli und eine weitere Tariferhöhung um 2,2 Prozent ab Mai 2014. Die anderen Bezirke verhandeln in den nächsten Tagen über eine Übernahme des Ergebnisses.

