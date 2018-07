Berlin (AFP) Die Zahl der Wohnungseinbrüche in Deutschland ist stark angestiegen: Die am Mittwoch in Berlin vorgestellte Polizeiliche Kriminalstatistik verzeichnet für 2012 einen Anstieg von 8,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nach Angaben von Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) entstehen den Versicherungen durch die Einbrüche Schäden von insgesamt 600 Millionen Euro.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.