New York (dpa) - Schauspielerin Angelina Jolie hat ihre Brust-Amputation auch vor ihrem Vater verheimlicht. Schauspieler Jon Voight sagte der US-Zeitung "New York Daily News", er habe wie alle anderen davon aus der Zeitung erfahren. Seine Liebe und Bewunderung für die Tochter lasse sich nicht in Worte fassen, so der 74-Jährige.

Er sei tief bewegt über die Art und Weise, wie sie damit umgegangen sei. Jolie hatte sich aus Angst vor Krebs die Brüste entfernen lassen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.