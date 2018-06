Cannes (dpa) - Die 66. Internationalen Filmfestspiele in Cannes sind seit Mittwoch wieder Treffpunkt für Stars und Filmliebhaber.

Für den Eröffnungsfilm "Der große Gatsby" des australischen Regisseurs Baz Luhrmann waren am Mittwoch schon vor Beginn des Festivals auch die Schauspieler Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire und Carey Mulligan in den südfranzösischen Küstenort gereist. Am Abend werden die Festspiele mit einer Galapremiere des Films offiziell eröffnet.

Im Wettbewerb des wohl glamourösesten Filmfestes konkurrieren 20 Filme um den Hauptpreis, die Goldene Palme. Dazu gehören Werke des Iraners Asghar Farhadi, Roman Polanski, François Ozon, Steven Soderbergh und den Brüdern Ethan und Joel Coen. Deutsche Regisseure haben es hingegen nicht in den Wettbewerb geschafft. Dort laufen lediglich deutsche Ko-Produktionen wie "Michael Kohlhaas" nach der Novelle von Heinrich von Kleist.

Zu den Premieren bis zur Preisvergabe am 26. Mai werden zahlreiche Stars in Cannes erwartet. So stehen beispielsweise Michael Douglas, Matt Damon, Justin Timberlake, Joaquin Phoenix, Jeremy Renner, Marion Cotillard, Charlotte Rampling, Ryan Gosling und Kristin Scott Thomas auf der Gästeliste. Für den Abschlussfilm "Zulu" von Jérôme Salle sind Orlando Bloom und Forrest Whitaker angekündigt.

Zu der diesjährigen Jury gehören Schauspieler wie Nicole Kidman und Christoph Waltz und Regisseure wie Ang Lee und Daniel Auteuil. Jury-Präsident ist der US-Regisseur Steven Spielberg.

Festival