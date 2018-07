Cannes (dpa) - In Cannes startet am Abend das 66. Internationale Filmfestival. Eröffnungsfilm ist "Der große Gatsby" mit Leonardo DiCaprio und Carey Mulligan. Neben den beiden wird auch Regisseur Baz Luhrmann zur Premiere erwartet. Im Wettbewerb in Cannes konkurrieren 20 Werke um die Goldene Palme. Die Preise werden am 26. Mai verliehen. "Der große Gatsby" läuft außer Konkurrez. Der Film basiert auf einem Roman von F. Scott Fitzgerald.

