Los Angeles (dpa) - US-Regisseur Jon Favreau hat "Iron Man"-Star Robert Downey Jr. für eine Indie-Komödie gewonnen. Dem "Hollywood Reporter" zufolge wird Downey zusammen mit Sofia Vergara, John Leguizamo und Bobby Cannavale in "Chef" mitspielen. Favreau ist gleich dreifach beteiligt, als Drehbuchautor, Regisseur und Schauspieler.

Die "Chef"-Story dreht sich um einen Koch, der seinen Job in einem Restaurant verloren hat. Er macht sich mit einem Food-Truck selbstständig. Dabei entdeckt er seine Leidenschaft fürs Kochen wieder und findet zugleich zu seiner Familie zurück. Die Dreharbeiten sollen im Juli in Los Angeles beginnen. Favreau gab

Downey Jr. bereits in "Iron Man" und "Iron Man 2" Regieanweisungen. Derzeit sind sie beide als Co-Stars in "Iron Man 3" auf der Leinwand zu sehen.