Paris (AFP) Im Wein-Land Frankreich haben Vorschläge zu einer Zusatzsteuer für die geliebten Tropfen einen kleinen Aufruhr bei den regierenden Sozialisten ausgelöst: Mehrere Senatoren, darunter der sozialistische Senatspräsident François Rebsamen, wandten sich am Mittwoch in einem gemeinsamen Appell strikt gegen derartige Überlegungen. Der Wein sei - "in Maßen genossen" - ein "nationales Kulturgut" und dürfe nicht wie andere alkoholische Getränke an den Pranger gestellt werden.

