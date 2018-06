Köln (SID) - Laut Sportwettenanbieter bwin muss 1899 Hoffenheim den Gang in die Fußball-Zweitklassigkeit antreten. Ein Auswärtssieg beim Champions-League-Finalisten Borussia Dortmund am Samstag ist mit der Quote 51:10 notiert. Um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren, müssen die Kraichgauer aber in Dortmund gewinnen.

Besser sieht es für den FC Augsburg aus. Der FCA ist mit der Quote von 14:10 im Heimspiel gegen Absteiger SpVgg Greuther Fürth klar favorisiert. Fortuna Düsseldorf (Siegquote 25,5:10) muss bei Hannover 96 (Siegquote 26:10) antreten. Als Absteiger steht bereits die SpVgg Greuther Fürth fest.

Im Kampf um Platz vier erwartet bwin ein weitgehend ausgeglichenes Duell zwischen dem SC Freiburg und Schalke 04. Im direkten Aufeinandertreffen ist ein Sieg der Breisgauer mit der Quote von 26:10 geführt, während das Unternehmen für einen Erfolg der Königsblauen das 2,40-Fache auszahlen würde.

Den Schalkern würde ein Unentschieden genügen, um Platz vier zu verteidigen (Quote 37:10). Auch Aufsteiger Eintracht Frankfurt kann für Europa planen. Ein Heimsieg des Tabellen-Sechsten gegen den VfL Wolfsburg ist mit einer Quote von 17,8:10 notiert.