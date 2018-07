Frankfurt/Main (SID) - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) will im Spielerberater-Bereich für geordnete Verhältnisse sorgen. Dazu strebt die zuständige Arbeitsgruppe der DFL eine Kooperation mit der Deutschen-Fußballspieler-Vermittlervereinigung (DFVV) an.

"Die DFL hat Kontakt zur DFVV aufgenommen, um gemeinsame Anstrengungen im Hinblick auf ein besseres Miteinander, mehr Transparenz und möglicherweise auch eine klarere Vergütung voranzutreiben", sagte DFL-Geschäftsführer Andreas Rettig der Sport-Bild: "Man darf nicht alle Spielervermittler über einen Kamm scheren. Es gibt wenige schwarze Schafe, die den ganzen Berufsstand in Misskredit bringen. Wir müssen gemeinsam versuchen, diese auszusortieren."

Wie die Sport-Bild berichtet, zahlten die 36 Profi-Klubs in der letzten Saison 70 Millionen Euro an die Berater ihrer Neuzugänge. Zuletzt sorgte das Possenspiel um den eigentlich noch bis 2014 an Borussia Dortmund gebundenden Stürmer Robert Lewandowski für Aufsehen. Die beiden Berater des Polen, Cezary Kucharski und Maik Barthel, hatten den vorzeitigen Wechsel ihres Schützlings in der Presse als perfekt gemeldet - entgegen aller offiziellen Bekundungen des BVB.

"Das ist unseriöses Arbeiten", sagte DFVV-Vorstandsmitglied Ronny Zeller im Deutschlandfunk: "Borussia Dortmund wird sich sicher überlegen, mit diesen Beratern noch einmal Geschäfte zu machen." Für die Zukunft müsse "klar sein: Wer vertritt wen?", sagte DFVV-Geschäftsführer Gregor Reiter: "Es muss aufhören, dass ein Spieler von zehn Beratern angeboten wird und die Vereine nicht wissen, wer ihr Ansprechpartner ist. Da müssen auch die Spieler in die Pflicht genommen werden."

Rettig will grundlegende Informationen leichter zugänglich machen. "Alle Vereine sollen wissen, für die und die Leistung wird in der Liga im Durchschnitt die und die Provision gezahlt", sagte er: "Insbesondere für die Aufsichtsorgane in den Vereinen. Damit sie den Geschäftsführer zur Rede stellen können, wenn er 15 Prozent zahlt statt acht. Vielleicht hatte er gute Gründe."

Die DFVV besteht seit 2007 mit dem Ziel, "den hohen Standard der Professionalität, Transparenz und verbandsrechtlicher Kontrolle der lizenzierten Fußballspieler-Vermittler zu halten respektive einen solchen einzuführen". Laut eigenen Angaben zählt die Vereinigung über 40 Mitglieder und wird von der DFL, dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) sowie der Vereinigung für Vertragsfußballer (VDV) akzeptiert.