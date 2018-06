Mönchengladbach (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach plant auch in der neuen Saison mit Juan Arango. Sportdirektor Max Eberl dementierte einen entsprechenden Medienbericht, dass sich der fünfmalige deutsche Meister von dem Nationalspieler Venezuelas vorzeitig trennen werde. "Da ist nichts dran. Er wird seinen Vertrag erfüllen", sagte Eberl dem Sport-Informations-Dienst (SID) am Mittwochnachmittag. Arangos Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2014.

Der Mittelfeldspieler wird am Freitag 33 Jahre alt. Nach seiner glänzenden Hinrunde mit fünf Toren und fünf Vorlagen knüpfte Arango in der zweiten Saisonhälfte nicht mehr an die starken Leistungen an. Lediglich zwei Torvorlagen verbuchte Arango in der Rückserie. Mit rund zwei Millionen Euro pro Jahr zählt er zudem zu den Topverdienern bei der Borussia. Arango war im Sommer 2009 für 3,6 Millionen Euro vom RCD Mallorca an den Niederrhein gewechselt.