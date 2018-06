Kaiserslautern (SID) - Die Fans des 1. FC Kaiserslautern fiebern den Relegationsspielen zur Fußball-Bundesliga entgegen. Für das Rückspiel in Kaiserslautern am 27. Mai sind bereits alle verfügbaren Karten für die Heimfans vergriffen. Im Fritz-Walter-Stadion sind nur noch das Gästekontingent in Höhe von zehn Prozent der Stadionkapazität (49.780 Zuschauer) und die bis einschließlich Sonntag nicht in Anspruch genommenen Plätze der Dauerkarten-Abonnenten verfügbar.

Der Tabellendritte der 2. Liga erwartet entweder Fortuna Düsseldorf, den FC Augsburg oder 1899 Hoffenheim. Das Hinspiel im Stadion des Bundesligisten findet am 23. Mai statt.