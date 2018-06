Dresden (SID) - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden muss im Abstiegskampf auf Innenverteidiger Bjarne Thoelke verzichten. Der 21-Jährige zog sich im letzten Auswärtsspiel beim VfR Aalen (0:3) einen Bänderriss im rechten Sprunggelenk zu und fehlt den Sachsen am Sonntag im letzten Saisonspiel zu Hause gegen Jahn Regensburg (13.30 Uhr/Sky und Liga total!). Sollte der achtmalige DDR-Meister am Sonntag in der Tabelle nicht noch an Erzgebirge Aue vorbeiziehen, müssen die Dynamos den bitteren Gang in die Relegation antreten.