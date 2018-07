Leverkusen (SID) - Die Zukunft von André Schürrle steht weiter in den Sternen. Ein Wechsel des 22 Jahre alten Nationalspielers von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen zum FC Chelsea in die englische Premier League ist ebenso denkbar wie ein Verbleib beim Werksklub, an den Schürrle noch bis 2016 vertraglich gebunden ist.

Rudi Völler sagte der Bild, dass man den offensiven Mittelfeldspieler nur ziehen lassen werde, wenn man gleichwertigen Ersatz finde. "Wir haben nach wie vor das Heft des Handels in der Hand. Wir arbeiten weiter an Alternativen. Nur wenn die machbar und bezahlbar sind, dann tun wir das. Wir spielen Champions League, wir wollen wettbewerbsfähig sein", so der Bayer-Sportchef.

Falls der Champions-League-Teilnehmer im Rennen um Kevin de Bruyne, der von Chelsea an Werder Bremen ausgeliehen ist, den Kürzeren zieht, könnte der schon als sicher geltende Transfer von Schürrle auf die Insel platzen. De Bruyne ist auch bei Borussia Dortmund ein Kandidat.

Bayer hatte eigentlich geplant, Schürrle für rund 20 Millionen Euro an den noch amtierenden Champions-League-Sieger zu verkaufen. Dazu sollten die Blues de Bruyne als Leihgabe für eine Saison an den Werksklub ausleihen.

Mögliche Alternativen für Schürrle sind Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang, der für St. Etienne in der französischen Ligue 1 in dieser Saison bereits 19-mal getroffen hat, und der argentinische Linksaußen Nicolas Gaitan von Benfica Lissabon. "Wir sind in Gesprächen und haben mehrere Optionen", sagte Völler der Tageszeitung Die Welt.

Sollte der Schürrle-Wechsel platzen, glaubt Völler weder an negative Folgen für Bayer noch für den Spieler: "Wir sind ein Topklub und spielen wieder in der Champions League. André will einen Stammplatz in der Nationalmannschaft und im kommenden Jahr zur WM. Diese Ziele kann er bei uns erreichen, und das weiß er auch. Angebote von noch größeren Klubs würde er auch in Zukunft bekommen."