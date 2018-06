Tokio (dpa) - Honda kehrt offenbar in die Formel 1 zurück. Laut japanischen Nachrichtenagenturen hat der Autokonzern entschieden, 2015 als Motorenlieferant des früheren Partners McLaren in die Königsklasse des Motorsports zurückzukehren. Honda-Chef Takanobu Ito werde dies voraussichtlich noch diese Woche offiziell bekanntgeben, hieß es. Honda hatte zuletzt 2008 an der Formel 1 teilgenommen. Wegen finanzieller Schwierigkeiten in Folge des Zusammenbruchs der US-Investmentbank Lehman Brothers stiegen die Japaner dann aus.

