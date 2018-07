Tokio (dpa) - Der japanische Autokonzern Honda kehrt laut Medienberichten in die Formel 1 zurück.

Wie japanische Nachrichtenagenturen am Dienstag unter Berufung auf informierte Kreise berichteten, entschied die Honda Motor Co., 2015 als Motorenlieferant des früheren Partners McLaren in die Königsklasse des Motorsports zurückzukehren. Honda-Chef Takanobu Ito werde dies voraussichtlich noch diese Woche offiziell bekanntgeben, hieß es.

Honda hatte zuletzt 2008 an der Formel 1 teilgenommen. Wegen finanzieller Schwierigkeiten in Folge des Zusammenbruchs der US-Investmentbank Lehman Brothers stiegen die Japaner aus. Doch inzwischen hat sich die Lage für Honda nicht zuletzt dank des in jüngster Zeit deutlich abgeschwächten Yen wieder verbessert.