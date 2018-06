Lagos (AFP) In Nigeria hat die Polizei in einem Haus eingeschlossen sechs schwangere Jugendliche gefunden, deren Babys später offenbar verkauft werden sollten. Zwei Männer und eine Frau seien unter dem Verdacht des Kinderhandels festgenommen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach waren sie vom Geheimdienst auf das Haus in Enugu hingewiesen worden. Bei der Durchsuchung des Hauses am Montag hätten sie sechs Mädchen von unter 17 Jahren gefunden.

