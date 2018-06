Seoul (AFP) Ein in Nordkorea zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilter US-Bürger hat den örtlichen Staatsmedien zufolge seine Gefängnisstrafe angetreten. Kenneth Bae habe "sein Leben in einem 'Spezialgefängnis'" begonnen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch, ohne nähere Angaben zu der Haftanstalt zu machen. Bae, dessen koreanischer Name Pae Jun Ho lautet, habe die Strafe bereits am Dienstag angetreten.

