München (dpa) - Zufriedene Gesichter nach einer schnellen Einigung: IG Metall und Gewerkschaft haben sich in der Nacht zum Mittwoch ohne großes Tauziehen und Getöse auf einen Tarifabschluss für die bundesweit 3,7 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie geeinigt.

In zwei Stufen bekommen die Metaller mehr Geld, der Vertrag soll 20 Monate gelten. Von Streik ist keine Rede mehr, angesichts der überraschend langen Laufzeit des Vertrags wird ein Arbeitskampf in der Schlüsselbranche vor 2015 auch kein Thema mehr sein. Gewerkschaft und Arbeitgeber demonstrieren Harmonie.

Beide Seiten sprechen am frühen Mittwochmorgen von einem fairen Kompromiss, der sowohl Arbeitnehmern als auch der Branche in Deutschland zugutekomme. "Den bayerischen Tarifparteien ist in Rekordgeschwindigkeit und ohne verstaubte Rituale ein Pilotabschluss gelungen", lobt Gesamtmetall-Präsident Rainer Dulger. "Wir hatten uns vorgenommen, vor Mitternacht fertig zu sein", scherzt Bayerns IG-Metall-Chef Jürgen Wechsler. Auch wenn er dieses Ziel knapp verfehlt hat, die Stimmung unter den Kontrahenten war locker.

Die meisten Beteiligten wirkten bereits Stunden zuvor ungewöhnlich gelöst. In Verhandlungspausen plaudern die Teilnehmer entspannt, Misstöne gibt es nicht. Wie nah sich Arbeitgeber und Gewerkschaft bereits waren, verrät keiner. Doch wahrscheinlich ist, dass die Grundzüge der Einigung schon in den Gesprächsrunden zuvor und etwa im Nachbarbezirk Baden-Württemberg vorbesprochen waren. "Wie haben Sie das so schnell und ruhig geschafft", wird Wechsler gefragt. Auch damit, nicht alles vorher zu verraten, antwortet der Gewerkschafter.

Tatsächlich hatten beide Seiten ein großes Interesse, rasch zu einer Lösung zu kommen. Ein weiterer Vorteil: Es ging nur ums Geld und nicht um komplexe Fragen wie Arbeitszeiten, Beschäftigungsmodelle oder Urlaub. "Die Tarifrunde an sich war nicht schwierig", sagt Wechsler. Es ist der erste Pilotabschluss für die Branche in Bayern seit 1995 - und die erkennbar gute Chemie zwischen den Verhandlungsführern hat dabei wohl eine wichtige Rolle gespielt.

"Vielleicht ist es uns gelungen, zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Draht zu finden", sagt Wechsler. Erst zum zweiten Mal saßen Angelique Renkhoff-Mücke für die Arbeitgeber und Wechsler für die bayerische IG Metall am Verhandlungstisch. "Es tut uns als Bayern gut, es tut aber auch der gesamten Branche gut, dass es mehr Bezirke gibt, die in der Lage sind, einen Lohnabschluss zu machen", sagt Wechsler nicht ohne Stolz. Auch die Arbeitgeber sehen in dem Pilotabschluss ein Signal. "Mit ihm erhält Bayern wieder die tarifpolitische Bedeutung, die dem Land aufgrund seiner starken Metall- und Elektroindustrie zusteht."