München (dpa) - Die bayerische IG Metall hat wie erwartet den in der Nacht verhandelten Tarifabschluss für die Metall- und Elektroindustrie gebilligt. Die große Tarifkommission stimmte dem Kompromiss in einstimmig zu. Arbeitgeber und Gewerkschaft hatten sich in der vierten Verhandlungsrunde auf den Abschluss geeinigt. Er sieht bei einer Laufzeit von 20 Monaten ein Lohn- und Gehaltsplus in zwei Schritten vor: Ab Juli wird es 3,4 Prozent mehr geben, zum Mai kommenden Jahres ist dann ein weiteres Plus von 2,2 Prozent vorgesehen. Die übrigen Tarifbezirke sollen den Abschluss übernehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.