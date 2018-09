München (dpa) - Arbeitgeber und IG Metall haben ihre Tarifverhandlungen beendet und wollen in Kürze auf einer Pressekonferenz Einzelheiten verkünden. Das wurde am frühen Morgen in München bekannt.

