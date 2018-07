Köln (SID) - Davis-Cup-Spieler Philipp Petzschner hat seine Teilnahme am Power Horse Cup in Düsseldorf (19. bis 25. Mai) abgesagt. Der Bayreuther, der vom Turnier-Veranstalter eine Wildcard erhalten hatte, muss verletzungsbedingt passen.

Dagegen schlägt der Argentinier Juan Monaco im Düsseldorfer Rochusclub auf. Der siebenmalige Turniersieger wird wohl an Nummer vier gesetzt sein. "Juan hat nach einer Wildcard gefragt, und wir haben sie ihm gerne gegeben. Im vergangenen Jahr hat er das Turnier in Hamburg gegen Tommy Haas gewonnen. Juan hat viele Fans in Deutschland und besonders in Düsseldorf", sagte Turnierdirektor Dietloff von Arnim.