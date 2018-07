Bangkok (AFP) Zum zweiten Mal binnen weniger Wochen ist in Thailand ein kleines Kind gestorben, weil es in einem Kindergartenbus vergessen wurde. Ein dreijähriger Junge starb am Dienstag in der nordöstlichen Provinz Si Sa Ket nahe der Grenze zu Kambodscha, wie die örtliche Polizei am Mittwoch mitteilte. Der kleine Suriyakarn Thakan habe mehrere Stunden lang im Innenraum eines Pick-Up-Fahrzeugs festgesessen, das ihn zu seinem Kindergarten bringen sollte. Der Junge sei bewusstlos aufgefunden worden. Ärzte hätten zwei Stunden lang versucht, ihn wiederzubeleben, sagte der Polizist Thinakorn Dechalert. "Aber sie schafften es nicht."

