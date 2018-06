Rangun (dpa) - Hunderttausende Menschen sind in Birma und Bangladesch vor Zyklon "Mahasen" auf der Flucht. In den Küstenregionen und im Hinterland könnten bis zu 8,2 Millionen Menschen in Gefahr sein, warnten die Vereinten Nationen. "Mahasen" wirbelte heute rund 760 Kilometer vor der Küste im Golf von Bengalen und nahm Kurs auf die Grenzregion zwischen Birma und Bangladesch.

Im Birma brachten die Behörden mehr als 160 000 Menschen aus den Küstenstreifen ins Landesinnere. Auch in Bangladesch begann die Räumung der gefährdeten Gebiete.

