Berlin (AFP) Als Konsequenz aus der Finanzkrise hat der Bundestag am Freitag Banken und Versicherungen stärker an die Kandare genommen. Mit dem sogenannten Trennbankengesetz werden systemrelevante Banken verpflichtet, das spekulative Geschäft mit eigenem Geld in rechtlich selbstständige Einheiten auszulagern und so vom Geschäft mit Kundeneinlagen zu trennen. Damit sollen Kunden- und Steuergelder besser geschützt und das Bankensystem krisenfester gemacht werden.

