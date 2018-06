Berlin (AFP) Die Bundesregierung will länger in Deutschland lebenden Asylbewerbern die Aufnahme einer Arbeit erleichtern. Geduldete Ausländer, deren Abschiebung ausgesetzt wurde, sollen künftig nach vier Jahren in Deutschland ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit (BA) einen Job annehmen dürfen, wie eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums am Freitag in Berlin sagte. Für die Aufnahme einer Berufsausbildung, die für geduldete Ausländer bereits nach einem Jahr möglich ist, entfällt ebenfalls die bislang fällige Genehmigung der BA.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.