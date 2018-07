Jerusalem (AFP) Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) hat in Israel zu einer Wiederbelebung des Nahost-Friedensprozesses aufgerufen. Die Bundesregierung sei der Ansicht, "dass der Friedensprozess im Nahen Osten und die Arbeit an einer Zweistaatenlösung jetzt wiederbelebt werden muss", sagte Westerwelle am Freitag in Jerusalem zu Beginn eines Gesprächs mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Deutschland unterstütze die gegenwärtigen Bemühungen der US-Regierung, direkte Gespräche zwischen Israelis und Palästinensern wieder in Gang zu bringen.

